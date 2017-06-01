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Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 0:9
01.06.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках товарищеского матча сборная Беларуси проиграла Швейцарии (0:1).
Таким образом, наша команда проиграла четыре матча с общим счетом 0:9.
До этого наша команда уступила Македонии (0:3), Швеции (0:4) и Болгарии (0:1).
Следующий матч Беларусь проведет дома против Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2018.
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В рамках товарищеского матча сборная Беларуси проиграла Швейцарии (0:1).
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