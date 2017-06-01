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Сергей Новиков: «Считаю ущербной в спортивном смысле страну, где после Олимпиады лауреатами года называют стрелка или батутиста»

01.06.2017 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков высказался об ущербной в спортивном смысле стране.

«При всей восхитительности любого олимпийского достижения считал и буду считать ущербной в спортивном смысле страну, где спортсменами года по итогам олимпийских сезонов называют стрелка или батутиста. Чтобы потом, по большому счету, забыть об их существовании – если не навсегда, то на четыре года, до следующей Олимпиады. А за пределами Беларуси о существовании таких звезд могут и вовсе не подозревать. И это – подрыв расхожего верховного постулата: мол, спортсмены делают для прославления страны больше, чем политики или бизнесмены.

Если брать за основу хотя бы такую благую цель, надо во все лопатки и кошельки браться за культивирование или подъем действительно популярных на планете видов. Прежде всего, игровых. Еще и потому, что только они способны быть реальным зрелищем-продуктом – регулярно собирать болельщиков, готовых за это платить.

Повторюсь: выходы вашего БАТЭ или гандбольного БГК в групповые раунды чемпионских лиг, выступление хоккеистов в плей-офф чемпионата мира или КХЛ да и, если угодно, даже одиннадцатое место моих любимых гандболистов на недавнем чемпионате мира – вот события того масштаба, на повторение и умножение которых должна быть ориентирована парадигма развития большого спорта в стране, метящей в «спортивные нации». Всевозможные борцы-боксеры, фехтовальщики, гимнасты, велогонщики и даже (уж простите) гребцы помощники в этом слабые», – сказал Новиков.

Почему за белорусских спортсменов не хочется болеть

 

 
 
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Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков высказался об ущербной в спортивном смысле стране.

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