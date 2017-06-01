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НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» примет «Кливленд» в 1-м матче
01.06.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА сезона-2016/17, в которой впервые в истории лиги в третий раз подряд сойдутся «Голден Стэйт» и «Кливленд». Первая встреча пройдет на площадке калифорнийцев в Окленде.
НБА
Плей-офф
Финал
Первый матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА сезона-2016/17, в которой впервые в истории лиги в третий раз подряд сойдутся «Голден Стэйт» и «Кливленд».
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