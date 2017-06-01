ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» примет «Кливленд» в 1-м матче

01.06.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА сезона-2016/17, в которой впервые в истории лиги в третий раз подряд сойдутся «Голден Стэйт» и «Кливленд». Первая встреча пройдет на площадке калифорнийцев в Окленде.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

Голден Стэйт – Кливленд 96:74 (4 четверть)
Дата проведения
2 июня, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Дюрэнт (30 + 7 передач), Карри (26 + 8 передач), Пачулия (8), Грин (7 + 10 подборов), Томпсон (6).
Кливленд
Джеймс (26 + 15 подборов + 7 передач + 7 потерь), Ирвинг (22), Лав (11 + 15 подборов), Джей Ар Смит (3), Томпсон (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА сезона-2016/17, в которой впервые в истории лиги в третий раз подряд сойдутся «Голден Стэйт» и «Кливленд».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика