МИНСК, 1 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" примет участие в турнире на приз Латвийских железных дорог, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

Турнир пройдет в Риге с 13 по 16 августа.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" заняло десятое место в рейтинге КХЛ

"Динамо-Минск" примет участие в Кубке ЛЖД. В матче открытия турнира "Динамо-Минск" сыграет против рижского "Динамо", — сообщили в пресс-службе.

Поединок состоится 13 августа, начало в 19:30. Кроме того, за трофей "зубры" поборются с казанским "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом".

Кубок ЛЖД проводится с 2009 года. Минское "Динамо" пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах. В прошлом году минчане заняли на предсезонном турнире последнее место . Победителями турнира стали хоккеисты "Ак Барса".

Напомним, Рига и Минск примут Чемпионат мира по хоккею 2021 года . Совместная заявка победила на голосовании конгресса ИИХФ в Кельне 19 мая.