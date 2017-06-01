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Минское "Динамо" сыграет в Кубке ЛЖД

01.06.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" примет участие в турнире на приз Латвийских железных дорог, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

Турнир пройдет в Риге с 13 по 16 августа.

Минское "Динамо" сыграет в Кубке ЛЖД
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Динамо-Минск" примет участие в Кубке ЛЖД. В матче открытия турнира "Динамо-Минск" сыграет против рижского "Динамо", — сообщили в пресс-службе.

Поединок состоится 13 августа, начало в 19:30. Кроме того, за трофей "зубры" поборются с казанским "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом".

Кубок ЛЖД проводится с 2009 года. Минское "Динамо" пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах. В прошлом году минчане заняли на предсезонном турнире последнее место. Победителями турнира стали хоккеисты "Ак Барса".

Напомним, Рига и Минск примут Чемпионат мира по хоккею 2021 года. Совместная заявка победила на голосовании конгресса ИИХФ в Кельне 19 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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Первым соперником минчан на предсезонном турнире станет рижское "Динамо", игра состоится 13 августа.

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