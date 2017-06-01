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Минское "Динамо" сыграет в Кубке ЛЖД
01.06.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" примет участие в турнире на приз Латвийских железных дорог, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.
Турнир пройдет в Риге с 13 по 16 августа.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Динамо-Минск" примет участие в Кубке ЛЖД. В матче открытия турнира "Динамо-Минск" сыграет против рижского "Динамо", — сообщили в пресс-службе.
Поединок состоится 13 августа, начало в 19:30. Кроме того, за трофей "зубры" поборются с казанским "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом".
Кубок ЛЖД проводится с 2009 года. Минское "Динамо" пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах.
Напомним,
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Первым соперником минчан на предсезонном турнире станет рижское "Динамо", игра состоится 13 августа.
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