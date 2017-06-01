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СМИ: футболисты "Ювентуса" получат €9 млн за победу в Лиге чемпионов

01.06.2017 22:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Футболисты итальянского "Ювентуса" получат девять миллионов евро за победу в финале Лиге чемпионов, сообщает As.

Финальный поединок Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" (Турин) и испанским "Реалом" (Мадрид) состоится в субботу, 3 июня, в Кардиффе.

"Юве", становившийся победителем турнира дважды в истории, сразится за трофей второй раз за три года. Напомним, в 2015 году туринский клуб уступил "Барселоне".

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли пообещал выплатить каждому из 26 футболистов основного состава по 350 тысяч евро в случае победы над мадридским "Реалом".

"Научились ли мы чему-нибудь после поражения в финале 2015 года? Каждый день чему-то учишься, необязательно в финале Лиги чемпионов. Немногим доводится поднять над головой этот трофей. Это не то, что происходит каждый год. За три последних года мы уже сыграли в одном финале, сейчас будет второй. В этот раз мы должны получить этот трофей в свои руки", — сказал главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри, слова которого приводит официальный сайт УЕФА

К слову, "сливочные" во главе с Зинедином Зиданом являются действующими победителями турнира, всего же у мадридцев 11 титулов. А в случае победы в субботу руководство клуба заплатит каждому игроку по полтора миллиона евро. Эта сумма в раза больше той, что футболисты получили за викторию в прошлом году. Кроме того, "Реал" готов потратить 32 миллиона на премии сотрудникам и тренерам, если команда завоюет трофей. 

Стартовый свисток в матче "Ювентус" — "Реал" прозвучит в 21:45 (по минскому времени). В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 1". 

 
Теги: Минск
 
 
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Последний раз туринцы выигрывали Лигу чемпионов 21 год назад, когда в финальном матче переиграли амстердамский "Аякс" в серии пенальти.

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