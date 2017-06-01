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Игорь Криушенко: «Начали немного робко, прижимались к воротам. Предупреждал же, что Шакири нельзя давать бить»

02.06.2017 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал гостевое поражение в товарищеском матче со швейцарцами (0:1).

– Первый тайм провели немного робко. Прижимались к своим воротам. Как результат пропустили гол, хотя предупреждал, что левая нога у Шакири хорошая нельзя давать бить.

В первом тайме не получилось контроля, подходов. То есть они были, но брак в передачах не позволил создавать моменты.

Во втором тайме сыграли агрессивнее, но жаль, что не распорядились, не выжали большего. В общем, не разочаровали, пытались играть, проявили желание. То, что хотели – посмотреть ребят, то и получили.

– Помимо проверки игроков, собирались проверить некоторые тактические моменты. Как получилось?

– Сложно говорить о тактических моментах. Даже в простых ситуациях теряли матч. То, над чем работали в обороне, с большего получилось. Быстрого перехода в обороны в атаку – увы, не получилось.

– Кого-то из новичков выделите?

– Нет, не буду. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ребята все старались, не хочется никого обидеть, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал гостевое поражение в товарищеском матче со швейцарцами (0:1).

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