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«Арсенал» предложил 100 млн евро за Мбаппе

02.06.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Арсеналу».

Лондонский клуб проявляет предметный интерес к 18-летнему форварду сборной Франции.

«Арсенал» уже сделал первое предложение «Монако» – 100 миллионов евро.

Ранее «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» 130 миллионов евро за Мбаппе. Игрок склоняется к переезду в Мадрид.

Звезды «Монако», которых все хотят купить

 
 
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Арсеналу».

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