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«Арсенал» предложил 100 млн евро за Мбаппе
02.06.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Арсеналу».
Лондонский клуб проявляет предметный интерес к 18-летнему форварду сборной Франции.
«Арсенал» уже сделал первое предложение «Монако» – 100 миллионов евро.
Ранее «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако»
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Арсеналу».
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