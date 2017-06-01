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Гризманн не уйдет из «Атлетико» этим летом

02.06.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.

26-летний француз принял такое решение после того, как мадридцы проиграли в суде и не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

У Гризманна в контракте с «Атлетико» прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Клуб имеет право продавать футболистов, но не сможет их заменить новыми игроками.

«Сейчас «Атлетико» един как никогда», – написал Гризманн в своем твиттере.

Интерес к Гризманну проявлял «Манчестер Юнайтед».

 
 
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.

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