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Гризманн не уйдет из «Атлетико» этим летом
02.06.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
26-летний француз принял такое решение после того, как мадридцы проиграли в суде и
У Гризманна в контракте с «Атлетико» прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Клуб имеет право продавать футболистов, но не сможет их заменить новыми игроками.
«Сейчас «Атлетико» един как никогда», –
Интерес к Гризманну проявлял «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в клубе на сезон-2017/18.
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