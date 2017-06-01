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Криштиану Роналду: «Мне очень нравится следить за игрой Месси. Он звезда»

02.06.2017 06:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится наблюдать за игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Конечно, мне нравится Месси. Я люблю смотреть на игру всех хороших футболистов, и он один из них. Он звезда. Мне очень нравится следить за его игрой.

Как мне может не нравится тот, кто не сделал мне ничего плохого? Когда Месси спрашивают обо мне, он тоже хорошо отзывается.

У нас теплые отношения. Мы уважаем друг друга. Наше соперничество – дело рук СМИ, которым надо вести свой бизнес.

Мы с Месси не друзья, но коллеги. Мы участвовали вместе на всевозможных церемониях награждения в течение последних 10 лет, и у нас хорошие отношения.

Мы не обедаем вместе, но я его уважаю. Он профессиональный коллега, не враг», – сказал Роналду в интервью FOX Sports Argentina.

Криштиану Роналду снова монстр. В чем секрет?

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится наблюдать за игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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