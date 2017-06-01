|
Джердан Шакири: «Белорусы оказывали серьезное сопротивление, поэтому пришлось непросто»
02.06.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири прокомментировал победу над командой Беларуси (1:0) в товарищеском матче.
«Сложный матч, белорусы оказывали серьезное сопротивление, пять-шесть игроков соперника постоянно встречали нашу атаку, поэтому пришлось непросто.
Удалось забить красивый гол. Соперник дал возможность ударить, а у меня получилось технически идеально положить мяч на ногу, чтобы отправить его в дальний угол. Гол действительно получился красивым. Счастлив, что благодаря ему удалось добиться победы», – сказал Шакири.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири прокомментировал победу над командой Беларуси (1:0) в товарищеском матче.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии