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Станислав Драгун: «Главная причина поражения – несыгранность»

02.06.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Беларуси по футболу Станислав Драгун прокомментировал поражение от команды Швейцарии (0:1).

– Старались, боролись, но, к сожалению, положительного результата добиться не удалось. Главная причина, считаю — несыгранность.

- Гол пришел из опорной зоны. Твой игрок?

– Да, это был мой игрок. Я его встречал. Но когда вы играете с футболистом топ-класса, таким, как Шакири, ему хватает одного момента. Надо было анализировать его действия. Это я и сделал. У него высокая стартовая скорость, благодаря которой один в один он может обыграть любого. Я сделал небольшой зазор, мяч к нему отскочил. Ну, я подумал: ну, бей, с такого расстояния, с шага. А он вон как ударил. Да, видимо, неправильно оценил ситуацию, получается. Надо было сблизиться и не дать ему выстрелить.

- В концовке возникла заварушка — что произошло?

– Это эмоции. Тема Быков жестко пошел в отбор, это не понравилось швейцарцам. Они начали прессовать Тему, мы за него вступили. Никто не остался в стороне, молодцы, постояли за партнера, – сказал Драгун.

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Полузащитник сборной Беларуси по футболу Станислав Драгун прокомментировал поражение от команды Швейцарии (0:1).

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