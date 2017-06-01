ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, контракт рассчитан до ЧМ-2022

02.06.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны. 

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на пять лет, вплоть до ЧМ-2022 в Катаре. В его тренерский штаб войдет чемпион мира 1986 года Хорхе Бурручага.

В минувшем сезоне Сампаоли возглавлял «Севилью» и занял с ней 4-е место в чемпионате Испании. 

В 2015 году он привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.

На данный момент сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе ЧМ-2018 в России, набрав 22 очка в 14 матчах.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Европы по шахматам в Минске: трое белорусов входят в топ-22
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика