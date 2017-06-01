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Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, контракт рассчитан до ЧМ-2022
02.06.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны.
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на пять лет, вплоть до
В минувшем сезоне Сампаоли возглавлял «Севилью» и занял с ней 4-е место в чемпионате Испании.
В 2015 году он привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.
На данный момент сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе
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Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны.
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