Чемпионат Европы по шахматам в Минске: трое белорусов входят в топ-22

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусский шахматист Сергей Азаров по итогам трех туров чемпионата Европы по шахматам набрал три балла и занимает четвертое место, сообщает Sputnik.

Континентальное первенство по шахматам стартовало в белорусской столице 30 мая, турнир проходит во Дворце спорта. По итогам трех туров, определилась лидирующая группа из девяти шахматистов , в активе которых по три очка. В топ-9 входит белорус Сергей Азаров (четвертая позиция). Первое место у россиянина Владимира Федосеева, второе у болгарского гроссмейстера Ивана Чепаринова, третье у гроссмейстера из Германии Даниэля Фридмана.

Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко занимает десятую строчку по итогам трех туров. В топ-22 также входит еще один представитель Беларуси Владислав Ковалев (21-е место).

Напомним, участие в ЧЕ принимают около 400 шахматистов из 38 стран Старого Света. Спортсмены проведут 11 туров по швейцарской системе, последний — 10 июня. Шахматисты, попавшие в топ-22, получат путевки на следующий Кубок мира. Кроме того, победитель турнира получит 20 тысяч евро.