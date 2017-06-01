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Чемпионат Европы по шахматам в Минске: трое белорусов входят в топ-22
02.06.2017 08:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусский шахматист Сергей Азаров по итогам трех туров чемпионата Европы по шахматам набрал три балла и занимает четвертое место, сообщает Sputnik.
Континентальное первенство по шахматам стартовало в белорусской столице 30 мая, турнир проходит во Дворце спорта. По итогам трех туров,
Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко занимает десятую строчку по итогам трех туров. В топ-22 также входит еще один представитель Беларуси Владислав Ковалев (21-е место).
Напомним, участие в ЧЕ принимают около 400 шахматистов из 38 стран Старого Света. Спортсмены проведут 11 туров по швейцарской системе, последний — 10 июня. Шахматисты, попавшие в топ-22, получат путевки на следующий Кубок мира. Кроме того, победитель турнира получит 20 тысяч евро.
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Беларусь на домашнем чемпионате представлена сильнейшим составом - страну представляют Сергей Жигалко, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров и...
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