ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Европы по шахматам в Минске: трое белорусов входят в топ-22

02.06.2017 08:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусский шахматист Сергей Азаров по итогам трех туров чемпионата Европы по шахматам набрал три балла и занимает четвертое место, сообщает Sputnik.

Чемпионат Европы по шахматам в Минске: трое белорусов входят в топ-22
© Pixabay
Чемпионат Европы по шахматам в Минске: победитель получит €20 тыс.

Континентальное первенство по шахматам стартовало в белорусской столице 30 мая, турнир проходит во Дворце спорта. По итогам трех туров, определилась лидирующая группа из девяти шахматистов, в активе которых по три очка. В топ-9 входит белорус Сергей Азаров (четвертая позиция). Первое место у россиянина Владимира Федосеева, второе у болгарского гроссмейстера Ивана Чепаринова, третье у гроссмейстера из Германии Даниэля Фридмана.

Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко занимает десятую строчку по итогам трех туров. В топ-22 также входит еще один представитель Беларуси Владислав Ковалев (21-е место).

Напомним, участие в ЧЕ принимают около 400 шахматистов из 38 стран Старого Света. Спортсмены проведут 11 туров по швейцарской системе, последний — 10 июня. Шахматисты, попавшие в топ-22, получат путевки на следующий Кубок мира. Кроме того, победитель турнира получит 20 тысяч евро. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь на домашнем чемпионате представлена сильнейшим составом - страну представляют Сергей Жигалко, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Корниленко: «Писать в комментариях, какие у нас плохие футболисты и что им надо идти на завод, легче всего»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика