Белорусские футболисты проиграли швейцарцам, но тренера не разочаровали

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусские футболисты, несмотря на поражение от команды Швейцарии в товарищеском матче, не разочаровали главного тренера национальной сборной Игоря Криушенко, сообщили в Белорусской федерации футбола.



© REUTERS Denis Balibouse Сборная Беларуси по футболу проиграла Швейцарии

Товарищеский поединок Швейцария — Беларусь состоялся на стадионе "Де ля Маладьер" в городе Невшатель. Победу хозяевам принес точный дальний удар Шердана Шакири на девятой минуте встречи. К слову, в минувшем поединке главком белорусской сборной дал возможность сыграть футболистам, которые впервые были вызваны в главную команду страны.

Комментируя исход поединка, Криушенко обратил внимание на ошибки, допущенные белорусами в первой 45-минутке. В частности, он сказал, что в начале его подопечные играли "немножко робко, прижимались к воротам".

"И как результат — пропустили этот гол. Хотя предупреждал ребят, что левая нога у Шакири очень хорошая, нельзя давать ему бить. В первом тайме не получилось у нас контроля, не получилось подходов. Брак в передачах не позволил создать давление на ворота. Максимум что было — это стандарты", — сказал Криушенко.

Второй тайм, по словам специалиста, получился немного лучше — белорусы "сыграли посмелее, агрессивнее", но распорядится моментами так и не смогли. "А так, в общем, ребята не разочаровали, пытались, сражались. В желании не могу им отказать. То, что хотели от спарринга, — то получили", — добавил тренер.

Не стоит убиваться

Сборная Беларуси, как свидетельствует статистика, потерпела поражение в четырех последних поединках с общим счетом 0:9. Напомним, белорусы проиграли Македонии (3:0), Швеции (4:0), Болгарии (1:0) и Швейцарии (1:0). Следующий поединок подопечные Криушенко проведут против болгаров на "Борисов-Арене" в рамках отбора на Чемпионат мира-2018. Однако главный тренер считает, что статистика не скажется на настрое команды перед будущим матчем.

"Хотя игру сегодня и проиграли, но, по большому счету, по самоотдаче, по желанию у меня вопросов нет. Вопросы по техническому исполнению, по выполнению тактических моментов. Но по желанию упрекнуть кого-то не могу. Поэтому не думаю, что это будет сильно давить на ребят", — сказал Криушенко.

По его словам, спарринг со швейцарской командой позволит тренерскому штабу принять решения о составе на матч против Болгарии. "У кого-то больше получилось, у кого-то меньше. Убиваться здесь смысла большого нет, будем стараться шаг за шагом идти вперед. Следующая игра официальная — здесь и спрос будет другой", — заключил специалист.

Поединок Беларусь — Болгария состоится на "Борисов-Арене" 9 июня. Затем 12 июня на столичном стадионе "Трактор" белорусы примут футболистов из Новой Зеландии.