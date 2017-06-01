Эдуард Малофеев: «То, что Синеокая имеет будущий день и является оазисом спокойствия, – большая заслуга руководства страны»

Белорусский тренер Эдуард Малофеев поделился мнением о тревожной ситуации на Земле.

— Эдуард Васильевич, если честно: что сейчас больше смотрите по телевизору – футбол или политические ток-шоу?

— Удивил ты меня… Хотя да, это символичный вопрос – я понимаю. Что ж, постараюсь быть искренним и правильно все подсчитать в процентном отношении.

— Как ЭВМ?

— Именно… Значит, так: сейчас, видимо, 50 на 50. Поровну. Но если тебе интересна тенденция, то, она, конечно, не в пользу футбола. Ведь раньше как было? Если и усаживался перед экраном телевизора, то ради просмотра матчей. 90 процентов против 10. Ныне ситуация изменилась. Непроизвольно. Дожив до 75 лет, выяснил: мне уже ближе к сердцу жизнь других людей. Очень переживаю те беды, что характерны для нашего современного мира. Да и на бытовом уровне стал гораздо более ранимым. Смотрю тот же «ящик» или иду по улицам, вижу, как многим непросто живется в мире, и появляется соучастие, желание хоть чем-то помочь. Сентиментален. Порой ловлю себя на ощущении: плачу внутри себя. В общем, целевой зритель политических ток-шоу.

— Ситуация на планете Земля тревожная.

— Она очень сильно изменилась, эта ситуация. Проповедовали гуманизм, проповедовали, а на выходе увеличилась жестокость. Причем, что хуже всего — это непредсказуемость. Противостояния больших стран, блоковый раздрай имеют непрогнозируемый сюжет. Как здесь быть нашей маленькой Беларуси?! То, что Синеокая имеет будущий день и является оазисом спокойствия, – большая заслуга руководства страны. Ведь, как верующий человек, я вижу проникновение дьявольского на обыденный уровень. Вседозволенность, жажда наживы, чувство зависти, неуважение к прошлому, настоящему, да и будущему. Разрушающие тенденции – вот что самое страшное и печальное, – сказал Малофеев.