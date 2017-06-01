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Геннадий Тимченко: «Снижение потолка зарплат – стратегическая задача КХЛ»
02.06.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко высказался о предстоящем снижении потолка зарплат в КХЛ.
«В перспективе – да, нужно снижать потолок, но не сейчас. Сейчас у клубов подписаны контракты, как мы будем заставлять их снижать зарплаты, если контракты подписаны на два года.
В настоящий момент это невозможно, но это наша стратегическая задача», – сказал Тимченко.
Отметим, что в новой стратегии КХЛ к 2020 году предусмотрено снижение потолка зарплат до 600 млн рублей (10,7 млн долларов). В минувшем сезоне он составлял 950 млн рублей (17 млн долларов).
Кроме того, планируется сделать его жестким, отменив возможность превышения с уплатой налога на роскошь. При этом сохранятся льготы по бонусам и возможность выведения из расчета двух звездных игроков.
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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко высказался о предстоящем снижении потолка зарплат в КХЛ.
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