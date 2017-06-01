Андрей Вашкевич: «То, что предлагают АБФФ и «Сетанта» – это абсолютно беспроигрышный вариант для «Беларусь 5» и государства»

Журналист «Прессбола» Андрей Вашкевич поделился мнением о взаимодействии будущего ТК «Сетанта Беларусь» и «Беларусь-5».

«АБФФ и «Сетанта» предлагают «Беларуси 5» предельно дружественные условия. БТ-5 по-прежнему может показывать столько футбола, сколько влезет на единственный пока спортивный телеканал страны на прежних условиях — то есть даром. Даже больше: новообразованный «Сетанта Беларусь» готов предоставлять «Беларуси 5» свою HD-картинку в случае необходимости.

Кажется, это абсолютно беспроигрышный вариант для «Беларусь 5» и государства. Они вообще не рискуют финансово в отличие от «Сетанты» и АБФФ. Получится у подвижников — хорошо. Нет — ну, попробовали и еще раз убедились, что спортивное телевидение у нас не растет», – написал Вашкевич.