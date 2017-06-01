Малофееву исполнилось 75 лет

Сегодня известному белорусскому тренеру Эдуарду Малафееву исполнилось 75 лет.

В качестве игрока Малофеев с 1963 по 1974 гг. выступал за минское «Динамо» (278 матчей, 114 голов). В сборной СССР Эдуард Васильевич провел 40 матчей, в которых забил 6 голов.

Во времена СССР специалист возглавлял сначала брестское «Динамо», а затем минское, которое в 1982 году привел к чемпионству. Позже Малофеев тренировал сборную СССР и московское «Динамо».

После распада СССР Малофеев возглавлял российские и белорусские («Смена», «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Шахтер») команды, а также сборную Беларуси.