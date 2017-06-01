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Владимир Парфенович: «Можно было отлично отсидеться в парламенте. Что называется, не жужжать. Но это как-то не в моем характере»

02.06.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион Владимир Парфенович рассказал о работе в парламенте.

— Ваша жизнь после завершения карьеры удалась. Бизнесмен, затем депутат парламента — из тех, о существовании которых знаешь. Председатель Белорусской федерации гребли, наконец, главный тренер сборной России. Послужной список неплохой.

— А сейчас я снова в положении того 26-летнего парня, который закончил карьеру и перевернул лист, чтобы все начать с нуля. По идее так не должно быть. Не здорово, когда карьера взрослого и не самого глупого мужика движется такими зигзагами, то вверх, то вниз. Поверьте, можно было отлично отсидеться в парламенте. Что называется, не жужжать. Но это как-то не в моем характере. Я ведь спортсмен. И если ты настоящий, то идешь вперед, пробуешь что-то изменить.

— Словно в стену головой, да?

— Похожая ассоциация, – сказал Парфенович.

Напомним, в 2000-2004 гг. Парфенович был депутатом парламента Беларуси. Вместе с депутатами своей группы «Республика» в 2004 году объявил голодовку против третьего президентского срока Александра Лукашенко.

 
 
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