|
Сергей Корниленко: «Чего нам не хватает хотя бы до плей-офф? Игры сердцем»
02.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о
— Мысль о прекращении выступлений за сборную ты озвучил после ноябрьской встречи с болгарами, но взял паузу до мая. Долго думал?
— Да. Но в жизни все нужно делать вовремя. Уже не боремся и за третью строку, а в конце следующего цикла мне будет тридцать семь... Пора набивать шишки молодым: это лучше для них и команды.
— Извини, но мне гораздо более понятен посыл «в сборной должны играть сильнейшие». И с ним никак не увязывается прекращение в ней карьеры Калачевым и Корниленко...
— Решил поставить точку не потому, что нет желания — просто пришло время сосредоточиться на клубных делах. Если бы сейчас играли матчи, в которых на что-то претендуем... А так особого смысла откладывать неизбежное не видел.
— Часто задумывался, чего нам не хватает хотя бы до плей-офф?
— Игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам. И больших мастеров, как Гамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы тро-их-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси — условно говоря, Корниленко и Калачев... – сказал Корниленко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский форвард Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о завершении карьеры в сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии