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Сергей Корниленко: «Чего нам не хватает хотя бы до плей-офф? Игры сердцем»

02.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о завершении карьеры в сборной Беларуси.

— Мысль о прекращении выступлений за сборную ты озвучил после ноябрьской встречи с болгарами, но взял паузу до мая. Долго думал?

— Да. Но в жизни все нужно делать вовремя. Уже не боремся и за третью строку, а в конце следующего цикла мне будет тридцать семь... Пора набивать шишки молодым: это лучше для них и команды.

— Извини, но мне гораздо более понятен посыл «в сборной должны играть сильнейшие». И с ним никак не увязывается прекращение в ней карьеры Калачевым и Корниленко...

— Решил поставить точку не потому, что нет желания — просто пришло время сосредоточиться на клубных делах. Если бы сейчас играли матчи, в которых на что-то претендуем... А так особого смысла откладывать неизбежное не видел.

— Часто задумывался, чего нам не хватает хотя бы до плей-офф?

— Игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам. И больших мастеров, как Гамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы тро-их-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси — условно говоря, Корниленко и Калачев... – сказал Корниленко.

 

 
 
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Белорусский форвард Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о завершении карьеры в сборной Беларуси.

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