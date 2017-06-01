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Белорусские футболисты недооценили Шакири и проиграли Швейцарии

02.06.2017 10:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Шердан Шакири в товарищеском матче против Беларуси воспользовался своим единственным моментом и принес победу хозяевам, сказал игрок белорусской команды Сергей Баланович.

Белорусские футболисты недооценили Шакири и проиграли Швейцарии
© REUTERS Denis Balibouse
Белорусские футболисты проиграли швейцарцам, но тренера не разочаровали

Накануне на стадионе "Де ля Маладьер" белорусские футболисты потерпели поражение от швейцарцев со счетом 1:0. Победу хозяевам принес дальний удар, с порядка 30 метров, игрока английского "Сток Сити" Шердана Шакири.

"Могли сыграть более агрессивно и смело. С другой стороны соперник не создал много моментов. А гол… Шакири, если дать ему еще десяток ударов, вряд ли повторит этот удар. По сути, опасность исходила только от него", — приводит слова Балановича "Прессбол".

Оценивая результат прошедшего поединка, Баланович назвал его "неудовлетворительным": в первом тайме давали хозяевам много работать с мячом, во втором — играли агрессивнее, но по сути ничего не изменилось. "Практически не было ударов. Если учитывать, что было много новичков, считаю, сыграли неплохо", — сказал футболист.

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун, комментируя гол Шакири, сказал, что неправильно оценил ситуацию. По словам белоруса, у игрока швейцарской сборной "высокая стартовая скорость, благодаря которой один в один он может обыграть любого".

"Я сделал небольшой зазор, мяч к нему отскочил. Ну, я подумал: ну, бей, с такого расстояния, с шага. А он вон как ударил. Да, видимо, неправильно оценил ситуацию, получается. Надо было сблизиться и не дать ему выстрелить", — сказал Драгун.

Красивый гол

В свою очередь, Шакири отметил, что матч против белорусов был сложным. Команда Игоря Криушенко оказывала серьезное сопротивление. "Пять-шесть игроков соперника постоянно встречали нашу атаку, поэтому пришлось непросто", — пояснил хавбек.  

"Удалось забить красивый гол. Соперник дал возможность ударить, а у меня получилось технически идеально положить мяч на ногу, чтобы отправить его в дальний угол. Гол действительно получился красивым. Счастлив, что благодаря ему удалось добиться победы", — заключил Шакири.

Напомним, следующий матч сборная Беларуси 9 июня в рамках отбора на Чемпионат мира-2018 сыграет с болгарами. Команда Швейцарии в этот же день сразится с Фарерскими островами.

 
Теги: Минск
 
 
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Станислав Драгун, отвечавший за Шакири, отметил, что неправильно оценил ситуацию и дал нанести удар по воротам.

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