В АБФФ пройдет заседание по вопросу долгов «Нафтана» за 2014 год, клуб могут лишить очков

Сегодня в АБФФ состоится очередное заседание по делу «Нафтана» и долгам перед футболистами за 2014 год. Мероприятие стартует в 11:00.

Клуб до сих пор не рассчитался с игроками, хотя обещал сделать это до 31 марта.

На заседании «Нафтан» могут лишить очков. Самым суровым наказанием может стать лишение лицензии.

По информации Tribuna.com, с начала года футболисты новополоцкой команды получили по 900 рублей заработной платы.