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В АБФФ пройдет заседание по вопросу долгов «Нафтана» за 2014 год, клуб могут лишить очков

02.06.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в АБФФ состоится очередное заседание по делу «Нафтана» и долгам перед футболистами за 2014 год. Мероприятие стартует в 11:00.

Клуб до сих пор не рассчитался с игроками, хотя обещал сделать это до 31 марта.

На заседании «Нафтан» могут лишить очков. Самым суровым наказанием может стать лишение лицензии. 

По информации Tribuna.com, с начала года футболисты новополоцкой команды получили по 900 рублей заработной платы.

 
 
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Сегодня в АБФФ состоится очередное заседание по делу «Нафтана» и долгам перед футболистами за 2014 год.

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