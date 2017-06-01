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Главный тренер сборной Швейцарии: «С Беларусью мы играли не очень хорошо»

02.06.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу над сборной Беларуси (1:0) в товарищеском матче.

«Мы победили, игроки не получили серьезных травм. Да и в целом мы сохраняем позитивную тенденцию. Поэтому исход матча назову положительным. Конечно, мы всегда хотим большего. Для этого нам нужно действовать более ответственно, найти больше глубины в игре, – сказал Петкович.

«Победа всегда является  позитивным сигналом. Мы играли не очень хорошо, но на это есть объективная причина: команда впервые выходила в таком составе», – добавил специалист.

 
 
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу над сборной Беларуси (1:0) в товарищеском матче.

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