Главный тренер сборной Швейцарии: «С Беларусью мы играли не очень хорошо»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу над сборной Беларуси (1:0) в товарищеском матче.

«Мы победили, игроки не получили серьезных травм. Да и в целом мы сохраняем позитивную тенденцию. Поэтому исход матча назову положительным. Конечно, мы всегда хотим большего. Для этого нам нужно действовать более ответственно, найти больше глубины в игре, – сказал Петкович.

«Победа всегда является позитивным сигналом. Мы играли не очень хорошо, но на это есть объективная причина: команда впервые выходила в таком составе», – добавил специалист.