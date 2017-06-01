Эдуард Малофеев: «Меня унижали, издевались. А кто подставил плечо? Моя дорогая республика в лице своего президента»

Известный футбольный тренер Эдуард Малофеев рассказал о роли президента Беларуси Александра Лукашенко в своей карьере.

— Машеров первая ключевая белорусская фигура?

— Да, это дар Господа. В Москве меня поднял наверх Николай Старостин. В Минске опекал Машеров, дававший мне свои отцовские наставления. То его ключевое для моей судьбы объяснение «на пальцах» помню дословно. Проникся мыслями о недопустимости маленьких предательств, о чувстве благодарности, без которого человек в лучшем случае черствеет. В худшем – превращается в камень. Бездушный, безыдейный.

— Но у вас были и другие кризисные моменты в жизни…

— Ещё бы! И сколько! Особенно после развала СССР. Так насели на меня недоброжелатели, что даже сейчас неприятно вспоминать. Работать по-настоящему не давали, унижали, издевались. А кто подставил плечо?! Моя дорогая республика! Уже независимая, суверенная Беларусь. В лице своего Президента Александра Лукашенко. Для меня приглашение возглавить сборную было сродни реанимации тренерского потенциала. Опять ощутил свою нужность, без которой творческая профессия становится мукой, а не благом. Президенту готов говорить и говорить слова благодарности. Тем более что чувствую свою недоработку, вину перед ним. Успеха добились только относительного – третье место в отборочной группе чемпионата мира-2002, а развить его не сумели. Хотя могли. Естественно, тренер за это в ответе… – сказал Малофеев.

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