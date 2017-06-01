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«Атлетико»: «Запрет на трансферы – это дискриминация. Недавно в аналогичном случае наказание было отменено»

02.06.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба «Атлетико» выступила с официальным заявлением относительно трансферного запрета ФИФА на трансферы летом.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико». Мадридский клуб точно не сможет осуществлять трансферы летом.

«Мы считаем, что решение поддержать запрет на регистрацию игроков на второй трансферный период (лето 2017 года) – это несправедливое и дискриминационное отношение к нашему клубу, поскольку недавно в аналогичном случае наказание было частично отменено, и было позволено регистрировать игроков, начиная с 1 июля (возможно, речь о «Реале», который выиграл дело в суде – прим. Sports.ru). Это несправедливое решение наносит непоправимый урон нашему клубу.

Решение было озвучено уже после истечения срока (31 мая 2017 года), прописанного в соглашении между сторонами. Это свидетельствует об отсутствии уважения к «Атлетико».

Мы повторяем, что были наказаны, несмотря на строгое соблюдение испанского законодательства. Мы всегда прорабатывали все вопросы с Королевской испанской футбольной федерацией, как и предписывает спортивный закон.

В планировании на следующий сезон мы все время рассматривали два сценария, которые могли возникнуть после решения CAS. С этого момента клуб будет вести переговоры, необходимые для оформления операций по регистрации игроков с 1 января, когда мы сможем это делать.

У нас есть абсолютная уверенность в нынешней команде, с которой мы уже пятый год подряд получаем прямую путевку в Лигу чемпионов и в этом сезоне достигли полуфинала Лиги чемпионов и Кубка Испании.

У клуба есть обещание игроков и тренерского штаба продолжать конкурировать на том же уровне в следующем сезоне, несмотря на это решение, которое, очевидно, наносит нам ущерб.

Вместе – команда, клуб и болельщики – мы будем продолжать бороться за наши цели», – говорится в заявлении клуба.

«Атлетико» ранее был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, допущенных при приобретении несовершеннолетних футболистов. CAS сократил сумму штрафа клуба, но оставил в силе запрет на лето.

 
 
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Пресс-служба «Атлетико» выступила с официальным заявлением относительно трансферного запрета ФИФА на трансферы летом.

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