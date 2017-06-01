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Сергей Корниленко: «Зачем Кондратьева смешали с грязью – человека, который играл на Олимпиаде буквально пару лет назад?»
02.06.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Сергей Корниленко заступился за экс-наставника сборной Беларуси Георгия Кондратьева.
— У нас часто ломают копья: возглавлять сборную должен свой специалист (либо со славянским менталитетом) — или иностранец?
— Главное результат. Не вышли никуда — какая разница, с кем? А если тренер пробьется с командой на топ-турнир, то будь он хоть из Новой Гвинеи — мне все равно: любого носили бы на руках! Хотя нашего вдвойне, потому что свой. Когда Кондратьев вывел “молодежку” на Олимпиаду, все за него радовались! А пришел в национальную, и все быстро забылось. Не пошло у Петровича — на это может существовать миллион причин. Но зачем смешали с грязью человека, который играл на Олимпиаде буквально пару лет назад?
— Георгий Петрович многое взорвал сам — фразой, что наши футболисты не заиграют по-другому при любом тренере.
— И все равно отношение к Петровичу резко изменилось в течение короткого времени. Так быть не должно. А о той фразе, задевшей футболистов, он и сам тысячу раз пожалел — зачем еще больше нагнетали? – сказал Корниленко.
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Сергей Корниленко: «Зачем Кондратьева смешали с грязью – человека, который играл на Олимпиаде буквально пару лет назад?»
Белорусский нападающий Сергей Корниленко заступился за экс-наставника сборной Беларуси Георгия Кондратьева.
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