|
Ролан Гаррос. 3-й круг. Димитров играет с Каррено-Бустой, Надаль встретится с Басилашвили
02.06.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили, действующий чемпион Новак Джокович (2) – с Диего Шварцманом, а прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6) – со Стивом Джонсоном (25).
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии