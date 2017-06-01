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Ролан Гаррос. 3-й круг. Димитров играет с Каррено-Бустой, Надаль встретится с Басилашвили

02.06.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили, действующий чемпион Новак Джокович (2) – с Диего Шварцманом, а прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6) – со Стивом Джонсоном (25).

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Джон Изнер (США)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)
Дата проведения
2 июня, 11.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Стив Джонсон (США)
Дата проведения
2 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Фелисиано Лопес (Испания)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Орасио Себальос (Аргентина)
5:4
Дата проведения
2 июня, 10.14
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
4:3
Дата проведения
2 июня, 10.15
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция)  Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Иржи Веселы (Чехия)
6:30:0
Дата проведения
2 июня, 10.17
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания)  Пабло Куэвас (Уругвай)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Кайл Эдмунд (Великобритания)  Кевин Андерсон (ЮАР)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

 
 
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В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили,...

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