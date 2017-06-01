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Tribune de Geneve: Крэйг Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт»
02.06.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Швейцарское издание Tribune de Geneve утверждает, что главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит команду «Женева-Серветт».
Как сообщает издание, эту информацию им подтвердили сразу несколько источников, близких к клубу. В прошлом сезоне «Женева-Серветт» заняла шестое место в регулярном сезоне чемпионата Швейцарии и вылетела в четвертьфинале плей-офф.
Крэйг Вудкрофт возглавил «Динамо» год назад. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву».
Напомним, что председатель ФХБ Семен Шапиро
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Швейцарское издание Tribune de Geneve утверждает, что главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит команду «Женева-Серветт».
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