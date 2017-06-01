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Геннадий Зюганов: «Иностранцы в РФПЛ – это плохо. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя»

02.06.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о наличии легионеров в российской премьер-лиге.

 «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться.

Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

 
 
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о наличии легионеров в российской премьер-лиге.

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