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Геннадий Зюганов: «Иностранцы в РФПЛ – это плохо. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя»
02.06.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о наличии легионеров в российской премьер-лиге.
«Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться.
Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.
Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о наличии легионеров в российской премьер-лиге.
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