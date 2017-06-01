Екатерине Карстен исполнилось 45 лет

Прославленной белорусской спортсменке Екатерине Карстен 2 июня исполнилось 45 лет.

Советская и белорусская гребчиха. Первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси, 6-кратная чемпионка мира (1997, 1999, 2005—2007, 2009) в гребле на одиночке. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества (2008).

Серебряный призер Олимпиады (2004) и бронзовый (2008). Заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992) в четверке парной без рулевой с Махиной (Россия), Устюжаниной (Украина), Хлопцевой (Беларусь). Лучшая спортсмена года Беларуси (1996, 1999).