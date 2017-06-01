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Эдуард Малофеев: «Топ-турнир в Беларуси? Это решения для первых лиц государства»

02.06.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный футбольный тренер Эдуард Малофеев поделился мнением о шансах провести футбольный топ-турнир в Беларуси.

– Не надо стесняться использовать советскую риторику, если она правдива и мудра. Спортивные чемпионаты – это посланники мира. А это, как мы уже сегодня говорили, весьма актуально для современного момента.

— Футбольные топ-турниры?

— Очень большая нагрузка, в первую очередь финансовая. Однако — если на паях, как в хоккее?! Или как Украина с Польшей, что провели ЕВРО-2012. В общем, соблазнительно, но это решения для первых лиц государства. У нас ведь и так должны пройти II Европейские игры. А это – континентальная Олимпиада. Если поймем, что способны решать финансовые вопросы и разруливать различные организационные ситуации, если убедимся, что белорусы получают энергетический заряд от спортивных форумов, то – почему нет? Очередь дойдет и до футбола, – сказал Малофеев.

 
 
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Известный футбольный тренер Эдуард Малофеев поделился мнением о шансах провести футбольный топ-турнир в Беларуси.

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