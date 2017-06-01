Андрей Мезин: «Увольнение Лаланда из «Динамо» стало для меня новостью. Со мной по поводу Кевина в клубе никто не советовался»

Бывший тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин рассказал о расторжении контракта с Кевином Лаландом.

- «Динамо» расторгло контракт с Лаландом. Появляются мысли, что на Кевине поставили крест и он уже не нужен национальной команде.

– Это все домыслы. Если честно, увольнение Лаланда из «Динамо» стало для меня новостью. Со мной по поводу Кевина в клубе никто не советовался. Мы будем разговаривать с Лаландом. Если он будет хорош, в сборную его будут звать, – сказал Мезин.

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