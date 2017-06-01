|
Андрей Мезин: «Увольнение Лаланда из «Динамо» стало для меня новостью. Со мной по поводу Кевина в клубе никто не советовался»
02.06.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин рассказал о расторжении контракта с Кевином Лаландом.
- «Динамо» расторгло контракт с Лаландом. Появляются мысли, что на Кевине поставили крест и он уже не нужен национальной команде.
– Это все домыслы. Если честно, увольнение Лаланда из «Динамо» стало для меня новостью. Со мной по поводу Кевина в клубе никто не советовался. Мы будем разговаривать с Лаландом. Если он будет хорош, в сборную его будут звать, – сказал Мезин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Мезин: «Увольнение Лаланда из «Динамо» стало для меня новостью. Со мной по поводу Кевина в клубе никто не советовался»
Бывший тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин рассказал о расторжении контракта с Кевином Лаландом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии