«МЮ» хочет купить Варана у «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может сменить клуб нынешним летом.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении француза. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.

Защитник связан с «Реалом» контрактом, рассчитанным до лета 2020 года. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ранее работал в мадридском клубе и хорошо знает футболиста.