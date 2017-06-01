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«МЮ» хочет купить Варана у «Реала»
02.06.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может сменить клуб нынешним летом.
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении француза. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.
Защитник связан с «Реалом» контрактом, рассчитанным до лета 2020 года. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ранее работал в мадридском клубе и хорошо знает футболиста.
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может сменить клуб нынешним летом.
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