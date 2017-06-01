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Рассмотрение вопроса по долгам «Нафтана» и «Гранита» перенесено на следующее заседание комитета по статусу и переходам игроков БФФ

02.06.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 2 июня, в Доме футбола состоялось очередное заседание комитета по статусу и переходам игроков БФФ, на котором рассматривались вопросы по долгам «Нафтана» и «Гранита». По его итогам было решено перенести рассмотрение дела на следующее заседание комитета.

председатель комитета по статусу и переходам игроков БФФ Сергей Ильич рассказал о причине переноса.

«Нафтан» в письме уведомил о том, что они в ближайшее время решат вопрос, поэтому мы перенесли рассмотрение. По «Граниту» ситуация почти аналогичная. Заседание, вероятно, состоится в июле», — сообщил Ильич.

 
 
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В пятницу, 2 июня, в Доме футбола состоялось очередное заседание комитета по статусу и переходам игроков БФФ, на котором рассматривались вопросы по долгам...

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