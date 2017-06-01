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Владимир Геворкян: «Не стоит списывать со счетов Румбутиса как тренера молодежной сборной»

02.06.2017 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением о товарищеском матче молодежной сборной против России (0:7).

- Молодежная сборная разгромно уступила сверстникам из России. Насколько важен результат этого матча с учетом того, что встреча носила товарищеский характер?

— Прежде всего, хочется сказать, что многое зависит от целей, которые преследовал тренерский штаб в этом матче. Возможно, что главный тренер команды Людас Румбутис планировал проверить в деле новичков. Разумеется, это ни в коем случае не оправдание тому результату, который наша команда получила в Москве. Проигрывать со счетом 0:7 ни россиянам, ни испанцам, ни англичанам нельзя.

И тем не менее, делать выводы я бы пока что не спешил. Многое будет зависеть от того, как сборная проведет официальные поединки. В связи с этим также хочется сказать, что не стоит списывать со счетов Людаса Румбутиса как тренера молодежной сборной. В современном футболе главным мерилом успеха является результат, поэтому нужно подождать начала отборочных матчей. Ну, допустим, уберут нынешнего главного тренера. Ему на смену придет другой специалист. И что, он мгновенно добьется результата? Очень сильно сомневаюсь. Поэтому в нынешней ситуации главное — не рубить с плеча и, как говорится, оставлять голову холодной, – сказал Геворкян.

 
 
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Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением о товарищеском матче молодежной сборной против России (0:7).

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