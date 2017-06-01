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В закон о физкультуре внесут понятие "студенческий спорт"

02.06.2017 15:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. В закон о физической культуре и спорте Беларуси планируется внести изменение и включить понятие "студенческий спорт", заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.

В закон о физкультуре внесут понятие "студенческий спорт"
© Sputnik / Виктор Толочко
Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования

30 мая на Олимпийском собрании в НОК президент страны Александр Лукашенко поручил министру образования Игорю Карпенко предметно разобраться со сферой студенческого спорта. По его словам, работа в этом направлении была провалена, а студенческий спорт так и не стал опорой профессиональному.

"Еще нужно с ним (со студенческим спортом — Sputnik) работать. Я вижу очень много недоработок. И мы их сейчас прорабатываем. Поставим себе задачи на будущую четырехлетку вывести студенческий спорт на какой-то уровень", — рассказал Богданович корреспонденту Sputnik во время открытия Республиканской универсиады-2017.

Депутат подчеркнул, что в этом направлении нужно "бить точечно, там где мы можем помочь". "Первое, мы пропишем в законе о физической культуре, что существует студенческий спорт и Ассоциация студенческого спорта. До этого еще такого не было", — пояснил собеседник Sputnik.

Далее, по словам Богдановича, будут создаваться команды на базе университетов, которые имеют спортивную площадку. "И не распыляться на те виды спорта, которые не могут существовать в каких-то вузах", — добавил парламентарий.  

Богданович отметил, что все события, происходящие в стране в спортивной сфере, происходят, чтобы сделать отечественный спорт лучше. "Мы все знаем, что спорт начинается со студенчества, когда мы учимся. Это первая ступень к нашим медалям на Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы", — заключил собеседник Sputnik.  

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. В закон о физической культуре и спорте Беларуси планируется внести изменение и включить понятие "студенческий спорт", заявил депутат Палаты...

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