МИНСК, 2 июн — Sputnik. В закон о физической культуре и спорте Беларуси планируется внести изменение и включить понятие "студенческий спорт", заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.



© Sputnik / Виктор Толочко Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования

30 мая на Олимпийском собрании в НОК президент страны Александр Лукашенко поручил министру образования Игорю Карпенко предметно разобраться со сферой студенческого спорта. По его словам, работа в этом направлении была провалена, а студенческий спорт так и не стал опорой профессиональному.

"Еще нужно с ним (со студенческим спортом — Sputnik) работать. Я вижу очень много недоработок. И мы их сейчас прорабатываем. Поставим себе задачи на будущую четырехлетку вывести студенческий спорт на какой-то уровень", — рассказал Богданович корреспонденту Sputnik во время открытия Республиканской универсиады-2017.

Депутат подчеркнул, что в этом направлении нужно "бить точечно, там где мы можем помочь". "Первое, мы пропишем в законе о физической культуре, что существует студенческий спорт и Ассоциация студенческого спорта. До этого еще такого не было", — пояснил собеседник Sputnik.

Далее, по словам Богдановича, будут создаваться команды на базе университетов, которые имеют спортивную площадку. "И не распыляться на те виды спорта, которые не могут существовать в каких-то вузах", — добавил парламентарий.

Богданович отметил, что все события, происходящие в стране в спортивной сфере, происходят, чтобы сделать отечественный спорт лучше. "Мы все знаем, что спорт начинается со студенчества, когда мы учимся. Это первая ступень к нашим медалям на Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы", — заключил собеседник Sputnik.