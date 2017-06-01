Президент киевского «Динамо» Суркис : «Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем»

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что ведет переговоры с Александром Хацкевичем по поводу должности главного тренера команды. Об этом Суркис заявил на открытии нового поля в школе «Динамо» на Нивках.

«То, что говорят о Хацкевиче, наверное, правда. Но чтобы это подтвердить, нужно поставить подпись под контрактом. Думаю, вы все узнаете уже сегодня, после того, как у меня состоится последний разговор с тренером.

Мы говорим только о главном тренере, ни о ком из тех, кто войдет в штаб, пока речи нет. Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем. Мне импонирует его подход к работе», – сказал Суркис в эфире FootballHub.