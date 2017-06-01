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Президент киевского «Динамо» Суркис : «Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем»
02.06.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что ведет переговоры с Александром Хацкевичем по поводу должности главного тренера команды. Об этом Суркис заявил на открытии нового поля в школе «Динамо» на Нивках.
«То, что говорят о Хацкевиче, наверное, правда. Но чтобы это подтвердить, нужно поставить подпись под контрактом. Думаю, вы все узнаете уже сегодня, после того, как у меня состоится последний разговор с тренером.
Мы говорим только о главном тренере, ни о ком из тех, кто войдет в штаб, пока речи нет. Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем. Мне импонирует его подход к работе», – сказал Суркис в эфире FootballHub.
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Президент киевского «Динамо» Суркис : «Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем»
Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что ведет переговоры с Александром Хацкевичем по поводу должности главного тренера команды.
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