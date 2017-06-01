Владимир Парфенович: «То, что сегодня происходит в нашей гребле, и то, что о ней говорят, — две большие разницы»

Олимпийский чемпион в гребле Владимир Парфенович рассказал о проблемах в сборной Беларуси.

— Сегодняшние Мосты — это затишье перед большим подъемом наверх?

— Посмотрим. Ведь то, что сегодня происходит в нашей гребле, и то, что о ней говорят, — две большие разницы. Недавно был на чемпионате страны в Бресте. Так на дистанции 1000 метров стартуют всего пять лодок. Это те, которым через три года ехать на Олимпиаду в Токио. То есть то, с чего я начинал свое председательство в федерации, туда обратно и пришел. Только тогда их было четыре. А уходил — ребята гонялись в двух полуфиналах. Это нормально? Кому очки втираем? – рассказал Парфенович.