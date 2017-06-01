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Кучук прибыл на переговоры с «Ростовом»
02.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ростов» вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, 57-летний специалист, являющийся основным кандидатом на пост наставника «желто-синих», прилетел в Ростов-на-Дону утром 2 июня. Вместе с ним из Москвы прибыл бывший сотрудник селекционного отдела «Ростова», один из наиболее влиятельных персонажей российского футбола Алексей Рыскин.
От комментариев кандидат на должность главного тренера «Ростова» отказался.
В самом «Ростове» на просьбу предоставить комментарий пока также отвечают отказом. При этом 1 июня клуб объявил об уходе Курбана Бердыева, который скоро вновь возглавит «Рубин».
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«Ростов» вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
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