Кучук прибыл на переговоры с «Ростовом»

«Ростов» вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, 57-летний специалист, являющийся основным кандидатом на пост наставника «желто-синих», прилетел в Ростов-на-Дону утром 2 июня. Вместе с ним из Москвы прибыл бывший сотрудник селекционного отдела «Ростова», один из наиболее влиятельных персонажей российского футбола Алексей Рыскин.

От комментариев кандидат на должность главного тренера «Ростова» отказался.

В самом «Ростове» на просьбу предоставить комментарий пока также отвечают отказом. При этом 1 июня клуб объявил об уходе Курбана Бердыева, который скоро вновь возглавит «Рубин».