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Хацкевич возглавил киевское «Динамо»
02.06.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».
Контракт подписан на 2 года.
В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.
Напомним, в качестве игрока Хацкевич выступал за «Динамо» с 1996 по 2004 год.
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Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».
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