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Хацкевич возглавил киевское «Динамо»

02.06.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».

Контракт подписан на 2 года.

В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Напомним, в качестве игрока Хацкевич выступал за «Динамо» с 1996 по 2004 год.

 
 
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Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».

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