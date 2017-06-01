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Sport Arena: Дулуб уехал в Беларусь и не вернется в «Карпаты»

02.06.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в «Карпатах», сообщает Sport Arena.

Ранее Sport Arena сообщала, что Олег Дулуб и Львы прекратят сотрудничество по завершении этого сезона. И хотя официально львовяне и белорус еще не попрощались, ситуация не изменилась — Дулуб не собирается оставаться в «Карпатах».

В Беларуси же Дулуб, вероятно, возглавит «Крумкачы», которые недавно остались без тренера.

Также сообщается, что уход Дулуба повлечет за собой расставание клуба с несколькими футболистами.

Напомним, Олег Дулуб возглавил «Карпаты» в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера Львы провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25:28.

Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для «Карпат» место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон, заняв 10-е место в итоговой турнирной таблице.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в «Карпатах», сообщает Sport Arena.

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