ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: «Лига весьма обеспокоена событиями в «Динамо». Клуб должен предоставить документы по финансированию до следующей недели»

02.06.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно последних событий вокруг московского «Динамо».

«По итогам прошедшего 24 мая совета директоров лиги «Динамо» был предоставлен 10-дневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе.

Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если «Динамо» не предоставит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членов совета директоров», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

Вчера в офисе московского клуба прошел обыск, была изъята бухгалтерская документация. Следственные действия проводились сотрудниками МВД в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Сергея Федорова. 

Сегодня стало известно, что «Витязь» может объединиться с «Динамо».

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно последних событий вокруг московского «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кучук прибыл на переговоры с «Ростовом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика