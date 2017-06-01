КХЛ: «Лига весьма обеспокоена событиями в «Динамо». Клуб должен предоставить документы по финансированию до следующей недели»

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно последних событий вокруг московского «Динамо».

«По итогам прошедшего 24 мая совета директоров лиги «Динамо» был предоставлен 10-дневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе.

Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если «Динамо» не предоставит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членов совета директоров», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

Вчера в офисе московского клуба прошел обыск, была изъята бухгалтерская документация. Следственные действия проводились сотрудниками МВД в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Сергея Федорова.

Сегодня стало известно, что «Витязь» может объединиться с «Динамо».