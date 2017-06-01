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Хацкевич возглавил киевское "Динамо"

02.06.2017 16:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусский специалист Александр Хацкевич стал главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщили в пресс-службе "динамовецв".

В декабре прошлого года Хацкевич покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. По словам председателя АБФФ Сергея Румаса, причиной для увольнения послужило нежелание специалиста корректировать финансовые условия контракта в сторону уменьшения. Понижение зарплаты было продиктовано "неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018". Полгода Хацкевич находился без работы.

"Новым главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Александр Николаевич Хацкевич", — рассказали в пресс-службе киевского "Динамо".

Контракт с 43-летним белорусом рассчитан на два года. "В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов", — добавили в пресс-службе.

Напомним, Хацкевич в качестве игрока выступал за киевлян с 1996 по 2004 годы. Ранее он возглавлял молодежную команду "Динамо", а затем работал с "Динамо-2". 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Белорусский специалист Александр Хацкевич стал главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщили в пресс-службе "динамовецв". В...

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