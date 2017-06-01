|
Ролан Гаррос. Младенович играет с Роджерс, Кузнецова встретится с Чжан Шуай, Мугуруса вышла в 1/8 финала
02.06.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ролан Гаррос. Младенович играет с Роджерс, Кузнецова встретится с Чжан Шуай, Мугуруса вышла в 1/8 финала
Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг .
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии