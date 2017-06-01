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Ролан Гаррос. Младенович играет с Роджерс, Кузнецова встретится с Чжан Шуай, Мугуруса вышла в 1/8 финала

02.06.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Чжан Шуай (Китай)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
2 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Юлия Путинцева (Казахстан)
7:56:2
Дата проведения
2 июня, 10.10
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Магда Линетт (Польша)
Дата проведения
3 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Агнешка Радванска (Польша)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США)  Кристина Младенович (Франция)
5:76:45:3
Дата проведения
2 июня, 11.57
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Бетани Маттек-Сэндс (США)
6:26:2
Дата проведения
2 июня, 12.39
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Леся Цуренко (Украина)
6:16:4
Дата проведения
2 июня, 10.11
Онлайн матча

 

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)  Мариана Дуке-Марино (Колумбия)
Дата проведения
3 июня,
Онлайн матча

 

 
 
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Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг .

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