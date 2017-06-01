С 23 по 28 июля в Минске откроется детский кэмп «Милана»

6 июня состоится презентация летнего футбольного лагеря для детей «Milan City Camp», который впервые пройдет в Беларуси с 23 по 28 июля 2017 года. Начало – в 12.00.

Мероприятие состоится в офисе компании-организатора лагеря в Беларуси «Italian Brands Designer» по адресу г. Минск, пр-кт Победителей д. 23к.1, офис 517.

«В пресс-конференции примут участие организаторы, представители ЮНИСЕФ, а также Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь г-н Стефано Бьянки», – говорится в пресс-релизе.

Участниками лагеря Milan City Camp станут дети в возрасте от 6 до 16 лет. Они получат возможность пройти обучение по интегральному методу Milan Academy у тренеров молодежного сектора «красно-черных» Алессандро Люпи и Людовико Костакурте.

А также у известных футболистов: Себастьяно Росси, который тренирует вратарей, Массимо Агостини и Серджио Домини.

Помимо обычных детей, в летнем лагере также примут участие дети из детских домов-интернатов, победившие во время Республиканского турнира по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ Республики Беларусь «Футбол – твой друг навсегда!», организованного АБФФ совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством образования Беларуси.

Ребята, которые отличатся в ходе проведения лагеря, будут представлять компанию Fast Eventi на турнире в Милане, который пройдет в спортивном центре «Висмар».

Напомним, с 25 по 30 мая в Минске прошел детский кэмп «Ювентуса».