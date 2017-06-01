ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 23 по 28 июля в Минске откроется детский кэмп «Милана»

02.06.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

6 июня состоится презентация летнего футбольного лагеря для детей «Milan City Camp», который впервые пройдет в Беларуси с 23 по 28 июля 2017 года. Начало – в 12.00.

Мероприятие состоится в офисе компании-организатора лагеря в Беларуси «Italian Brands Designer» по адресу г. Минск, пр-кт Победителей д. 23к.1, офис 517.

«В пресс-конференции примут участие организаторы, представители ЮНИСЕФ, а также Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь г-н Стефано Бьянки», – говорится в пресс-релизе.

Участниками лагеря Milan City Camp станут дети в возрасте от 6 до 16 лет.  Они получат возможность пройти обучение по интегральному методу Milan Academy у тренеров молодежного сектора «красно-черных» Алессандро Люпи и Людовико Костакурте.

А также у известных футболистов: Себастьяно Росси, который тренирует вратарей, Массимо Агостини и Серджио Домини.

Помимо обычных детей, в летнем лагере также примут участие дети из детских домов-интернатов, победившие во время Республиканского турнира по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ Республики Беларусь «Футбол – твой друг навсегда!», организованного АБФФ совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством образования Беларуси.

Ребята, которые отличатся в ходе проведения лагеря, будут представлять компанию Fast Eventi на турнире в Милане, который пройдет в спортивном центре «Висмар».

Напомним,  с 25 по 30 мая в Минске прошел детский кэмп «Ювентуса».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня состоится презентация летнего футбольного лагеря для детей «Milan City Camp», который впервые пройдет в Беларуси с 23 по 28 июля 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ролан Гаррос. Младенович играет с Роджерс, Кузнецова встретится с Чжан Шуай, Мугуруса вышла в 1/8 финала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика