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Первенство дублеров. 11-й тур. БАТЭ разгромил «Днепр» и другие матчи

02.06.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

Турнир дублеров

11-й тур

БАТЭ – Днепр 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Мухамедов (14), 2:0 – Мухамедов (28), 3:0 – Потемкин (64).

2 июня, 13:00, Городской стадион

БАТЭ: Черных, Манаенков, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 86), Малькевич, Ханевич (к), Тропин (Белезяк, 73), Сень (Собко, 82), Мухамедов (Потемкин, 61), Размыслович (Чичев, 86), Рушевич (Ермакович, 46).

Днепр: Володьков (Терешонок, 46), Москалев, Дорошенко (Гусев, 59), Болтрушевич, Нечаев, Казаков, Краснов, Гречихо (к), Карман (Кузьменко, 46), Концевой, Федосов Бобченок, 71).

Предупреждение: Дорошенко (42), Нечаев (58), Москалев (63).

Гомель – Неман 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – Журневич (73).

2 июня, 12:00 Гомель, СДЮШОР-8 (и.п)

Гомель: Ковалев (Котов, 46), Кенжеев, Каешко, Литвинов, Новик, Савостьянов, Девятериков, Филиппенко (Коновалов, 86), Воспуков, Бородин (Барсуков, 78), Савченко (Диченков, 46).

Неман: Шишлов, Карпенко, Яблонский, Зубрицкий, Кругленя, Журневич, Хлебосолов (Левша, 46), Кобрин, Лех, Главицкий, Бомбель (Воскобойный, 46).

Предупреждения: Диченков (49), Зубрицкий (63), Бородин (73), Левша (83).

Ислочь – Слуцк

2 июня, 16.00, СОК «Олимпийский»

Городея – Крумкачы

2 июня, 17.30, «Урожай»

Славия – Динамо Минск

2 июня, 16.00, Козенки

Минск – Торпедо-БелАЗ

3 июня, 16.00, КФП «Минск»

Шахтер – Витебск

3 июня, 16.00, «Шахтер»

Динамо Брест – Нафтан

3 июня, 13.00, «Юность»

Таблица чемпионата 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси Турнир дублеров 11-й тур БАТЭ – Днепр 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – Мухамедов (14), 2:0 – Мухамедов (28), 3:0 – Потемкин (64).

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