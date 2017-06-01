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Первенство дублеров. 11-й тур. БАТЭ разгромил «Днепр» и другие матчи
02.06.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Турнир дублеров
11-й тур
БАТЭ – Днепр 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Мухамедов (14), 2:0 – Мухамедов (28), 3:0 – Потемкин (64).
2 июня, 13:00, Городской стадион
БАТЭ: Черных, Манаенков, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 86), Малькевич, Ханевич (к), Тропин (Белезяк, 73), Сень (Собко, 82), Мухамедов (Потемкин, 61), Размыслович (Чичев, 86), Рушевич (Ермакович, 46).
Днепр: Володьков (Терешонок, 46), Москалев, Дорошенко (Гусев, 59), Болтрушевич, Нечаев, Казаков, Краснов, Гречихо (к), Карман (Кузьменко, 46), Концевой, Федосов Бобченок, 71).
Предупреждение: Дорошенко (42), Нечаев (58), Москалев (63).
Гомель – Неман 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – Журневич (73).
2 июня, 12:00 Гомель, СДЮШОР-8 (и.п)
Гомель: Ковалев (Котов, 46), Кенжеев, Каешко, Литвинов, Новик, Савостьянов, Девятериков, Филиппенко (Коновалов, 86), Воспуков, Бородин (Барсуков, 78), Савченко (Диченков, 46).
Неман: Шишлов, Карпенко, Яблонский, Зубрицкий, Кругленя, Журневич, Хлебосолов (Левша, 46), Кобрин, Лех, Главицкий, Бомбель (Воскобойный, 46).
Предупреждения: Диченков (49), Зубрицкий (63), Бородин (73), Левша (83).
Ислочь – Слуцк
2 июня, 16.00, СОК «Олимпийский»
Городея – Крумкачы
2 июня, 17.30, «Урожай»
Славия – Динамо Минск
2 июня, 16.00, Козенки
Минск – Торпедо-БелАЗ
3 июня, 16.00, КФП «Минск»
Шахтер – Витебск
3 июня, 16.00, «Шахтер»
Динамо Брест – Нафтан
3 июня, 13.00, «Юность»
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Чемпионат Беларуси Турнир дублеров 11-й тур БАТЭ – Днепр 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – Мухамедов (14), 2:0 – Мухамедов (28), 3:0 – Потемкин (64).
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