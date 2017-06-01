Александр Хацкевич: «Небольшое волнение присутствует, но есть уверенность, что все получится»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о деталях своего назначения и о кадровых вопросах в клубе.

– Я уезжал из Киева всего на два года, на протяжении которых работал в сборной Беларуси, но моя семья все время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, так что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб.

Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас все получится.

- Как долго вы размышляли над предложением возглавить «Динамо»?

– В первый раз мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его беседы с Сергеем Ребровым. На протяжении двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба.

- Какие тренеры будут работать с молодежной и юношеской командами «Динамо»?

– Команду U-21 возглавит Юрий Мороз, которому будет помогать Сергей Федоров и Сергей Шматоваленко, а U-19 – Игорь Костюк, помощники – Андрей Анненков и Виталий Косовский.

- Вы хорошо знаете команду, следили за ее выступлениями. У вас уже есть какие-то идеи относительно усиления состава и других кадровых вопросов?

– Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Михайловичем. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернется со сборов, и мы проведем специальную пресс-конференцию.

Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран, – сказал Хацкевич.

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