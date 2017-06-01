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Эллисон покинул минское «Динамо»
02.06.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Канадский форвард Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо».
Сотрудничество с нападающим прекращено по соглашению сторон.
«С просьбой о досрочном окончании контракта Мэтт Эллисон обратился в ХК «Динамо-Минск» сразу по окончании сезона 2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб», – говорится в сообщении «Динамо».
Эллисон выступал за «Динамо» с сезона-2014/15. В регулярном чемпионате КХЛ он провел в составе «зубров» 166 матчей, заработав 161 (66+95) очко. В плей-офф на счету Мэтта 5 (3+2) баллов в 10 поединках.
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Канадский форвард Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо».
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