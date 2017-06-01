ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эллисон покинул минское «Динамо»

02.06.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Канадский форвард Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо».

Сотрудничество с нападающим прекращено по соглашению сторон.

«С просьбой о досрочном окончании контракта Мэтт Эллисон обратился в ХК «Динамо-Минск» сразу по окончании сезона 2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб», – говорится в сообщении «Динамо».

Эллисон выступал за «Динамо» с сезона-2014/15. В регулярном чемпионате КХЛ он провел в составе «зубров» 166 матчей, заработав 161 (66+95) очко. В плей-офф на счету Мэтта 5 (3+2) баллов в 10 поединках.

Мэтт Эллисон: «В «Динамо» будут перестановки – может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Но мне хочется остаться»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский форвард Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Первенство дублеров. 11-й тур. БАТЭ разгромил «Днепр» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика