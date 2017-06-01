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Политик Николай Статкевич: «Дорогостоящие любительские хоккейные турниры ради забавы одного престарелого «хоккеиста» – нормальной логикой это не объяснить»

02.06.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский политик Николай Статкевич поделился мнением о некоторых решениях властей.

«Налог на безработных, перенос времени начала занятий во всех школах ради одного «прынца», публичная демонстрация нищающему народу роскошных дворцов, байков, лимузинов и шлюх, дорогостоящие любительские хоккейные турниры ради забавы одного престарелого «хоккеиста» – нормальной логикой все это объяснить невозможно. Такое впечатление, что «пересиженный» наслаждается унижением миллионов нормальных, законопослушных, образованных и трудолюбивых людей: «Жрите сволочи. Посмотрим, что вы еще сожрете».

Конец этому издевательству можем положить только мы вместе. Помните, как в марте у него мозги от страха вырвало? Тогда хоть с «тунеядцами» его затормозили. Но потом он решил, что нашел метод справиться с народом. Достаточно только захватить на несколько дней одного человека и попугать остальных. И можно продолжать дальше.

Если мы не сопротивляемся, не показываем свое возмущение и протест, то это сигнал, что с нами можно делать, что угодно. Если народ не давит на власть, то власть давит народ», – написал Статкевич в своем Facebook.

 
 
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