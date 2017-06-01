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Валерий Исаев: «Директору «Витебска» не понравился флешмоб с гимном и он избил работника клуба Воропаева»

02.06.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев рассказал о том, что директор «Витебска» Николай Вайтюховский мог избить сотрудника клуба Олега Воропаева.

«Тут мне прикололи забавный случай про директора Витебского футбольного клуба. Как-то совсем уже безобразная история. Матч «Витебск» – «Городея». Я был на той игре и здесь размещал видео о том, что в конце основного времени матча диктор предложил болельщикам прослушать новый гимн клуба. Грянул гимн с видео рядом на новом красивом табло. Судья остановил матч. Думаю, минуты 2-3 все ждали и слушали :) Не знаю, отметили ли судьи этот момент в протоколе. Это флешмоб не понравился руководителям города (что естественно). Директор клуба под воздействием субординации нашел автора проекта. Им оказался работник клуба. В прошлом заслуженный футболист «Витебска» Воропаев Олег. Руководитель клуба решил эту проблему посредством руки, а вроде и ноги.

Ну короче, директор клуба избил Воропаева в подтрибунном помещении. Во как. Бедный Воропаев вместо того чтобы написать заявление в милицию, написал заявление об уходе... Честно говоря, допрогибался человек. При чем скажу так, что этот Илья Муромец не первый раз позволяет себе хамские выходки с заслуженными в футболе людьми. Директорам детских школ так же обещал разбить лицо. Именно в такой форме излагал. Менеджер конечно способный :) Слов нет – много хорошего сделано: новое покрытие, новое табло на двух полях, стабильные зарплаты в клубе. Но при этом выкинул все детские школы с искусственного поля и единолично барин решает кого пущать, а кого нет. При том, что все ГОСУДАРСТВЕННЫЕ школы платили за аренду полей. Вместо того чтобы нормально, по-доброму объединить детские школы – постоянно душит их за то, что им положено по регламенту. За то, что руководитель одной их детских школ пытался получить компенсацию, положенную по регламенту. Реально замутил закрыть школу и подчинить клубу. И вот за эти действия директора детской школы обещал разбить ему лицо. Несмотря на возраст и заслуги в футболе. Я так понимаю, что близость к руководителю города притупила чувство уважения к старшим и другим людям. Вот такой у нас футбол :) – написал Исаев в своем Facebook.

 
Теги: Витебск
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев рассказал о том, что директор «Витебска» Николай Вайтюховский мог избить сотрудника клуба Олега Воропаева.

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